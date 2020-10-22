مصدر حكومي: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
كتب- محمد سامي:
قال مصدر حكومي، إنه تقرر منح يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال المصدر، لمصراوي، إنه من المرتقب أن يصدر بذلك قرار رسمي من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المصدر، على أن قرار الإجازة سيشمل العاملين في جميع القطاعات وطلاب المدارس والجامعات.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرار حكومي سابق بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف وسط الأسبوع أو أوله ليوم الخميس آخر أيام الأسبوع وتم تطبيقه في إجازة رأس السنة و6 أكتوبر.
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