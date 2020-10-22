بتكلفة 660 مليون جنيه.. ننشر المخطط الكامل لمحطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية بسوهاج



كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والتي تم إنشاؤها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي محافظة سوهاج.



واستمع اللواء محمود شعراوي ووزراء التخطيط والتضامن والشباب والرياضة، إلى عرض من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول تفاصيل مشروع محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.



وقال "الهلباوي"، إن المشروع يتكون من محطة معالجة ثلاثية قدرة 2500 متر مكعب يوم ملحق به مشروعة شجرية ومحطتي رفع وشبكات صرف صحي وخطوط طرد وتوصيلات منزلية.



وأضاف أن المشروع يخدم 3 قرى هي الهجارسة والكوامل وأولاد غريب ويستفيد منه حوالي 89 ألف نسمة، وتبلغ عدد التوصيلات المنزلية حوالي 2437 توصيلة، وتبلغ القيمة المالية للتدخلات من البرنامج حوالي 150 مليون جنيه وتبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي 660 مليون جنيه، ويخدم مشروع الهجارسة للصرف الصحي مبنى الجامعة الجديد و3 قرى أخرى خلال السنوات المقبلة.



وينشر مصراوي المخطط الكامل للمحطة على النحو التالي: