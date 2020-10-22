بـ 103 مجلات بحثية.. المجلات العلمية المصرية تحتل المركز الثالث عربيا

كتب- مصراوي:

احتلت مصر الترتيب الثالث على المستوى العربي، في عدد المجلات البحثية والعلمية المطابق إنتاجها لمعايير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية "ارسيف Arcif، المتوافقة مع معايير معاملات التأثير العالمية.

ونالت مصر هذا الترتيب، وفق تقرير "ارسيف 2020"، بـ 103 مجلات محكّمة، تصدرها الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية.

وقال تقرير "ارسيف 2020"، وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي، إن "الإنتاج العلمي والبحثي الجزائري تفوّق على شقيقاته العربيات في عدد المجلات الموافقة لمعايير اعتماد معامل ارسيف الـ 31".

وسبق مصر، في عدد المجلات المعتمدة، الجزائر بـ 255 مجلة، والعراق بـ 120 مجلة، فيما لحقت بها السعودية بالمرتبة الرابعة بـ 56 مجلة، وحل الأردن خامساً بـ 34 مجلة.

وفحصت الفرق العلمية لمعامل "ارسيف Arcif، وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للمحتوى الأكاديمي، بيانات ما يزيد عن 5100 مجلة عربية، علمية وبحثية، في مختلف التخصصات، تصدر عن نحو 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة في 20 دولة عربية، واستطاعت 681 مجلة منها فقط تجاوز معايير الاعتماد المطلوبة.

وحلّت مصر، بـ 1855 مؤلفاً، في المرتبة الثالثة على قائمة المؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بإنتاجهم، يسبقها العراق أولاً بـ 5624 مؤلفاً، والجزائر ثانياً بـ 3466 مؤلفاً، ويعقبها الأردن بـ 1845 مؤلفاً، فالسعودية بـ 1822 مؤلفاً.