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منها الخط الساخن.. 5 طرق للإبلاغ عن شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء

02:12 م الخميس 22 أكتوبر 2020
منها الخط الساخن.. 5 طرق للإبلاغ عن شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وجود العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء.

وتوفر الشركة تلك الآليات للتعرف على أسباب الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن

وأعلنت عن الآليات التي يلجأ إليها المواطن عند وجود أي استفسار أو شكوى لحل مشكلته وهي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

فواتير الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء الكهرباء شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

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