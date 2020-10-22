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"الأعلى للإعلام" يدعو لاجتماع الاثنين المقبل بشأن أزمة الوزير والإعلاميين

01:56 م الخميس 22 أكتوبر 2020
"الأعلى للإعلام" يدعو لاجتماع الاثنين المقبل بشأن أزمة الوزير والإعلاميين

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتب- مصراوي:

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة لرئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين لاجتماع يوم الاثنين المقبل 26 أكتوبر الساعة 11 صباحاً.

ويأتي الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث الأكاذيب والشائعات الخاصة بالشأن المصري، وطرق مواجهتها وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.

وبهذه المناسبة ناشد المجلس الزملاء الصحفيين والإعلاميين التوقف عن تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بوزير الدولة للإعلام، وذلك رأباً للصدع ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من مناقشات.

الأعلى للإعلام أسامة هيكل الوطنية للصحافة

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