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4 وزراء يتفقدون محطة الهجارسة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسوهاج​

01:53 م الخميس 22 أكتوبر 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والتي تم إنشاؤها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي محافظة سوهاج.

كما تم تفقد الوزراء الغابة الشجرية المجاورة للمحطة، وذلك خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، بحضور كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وعدد من قيادات الوزارات المشاركة في الزيارة.

واستمع اللواء محمود شعراوي ووزراء التخطيط والتضامن والشباب والرياضة، إلى عرض من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول تفاصيل مشروع محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.

وقال "الهلباوي"، إن المشروع يتكون من محطة معالجة ثلاثية قدرة 2500 متر مكعب يوم ملحق به مشروعة شجرية ومحطتي رفع وشبكات صرف صحي وخطوط طرد وتوصيلات منزلية.

وأضاف أن المشروع يخدم 3 قري هي الهجارسة والكوامل وأولاد غريب ويستفيد منه حوالي 89 ألف نسمة، وتبلغ عدد التوصيلات المنزلية حوالي 2437 توصيلة، وتبلغ القيمة المالية للتدخلات من البرنامج حوالي 150 مليون جنيه وتبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي 660 مليون جنيه، ويخدم مشروع الهجارسة للصرف الصحي مبنى الجامعة الجديد و3 قرى أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، حيث يستهدف البرنامج إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية.

وقال الوزير إنه حتى نهاية العام المالي 2019/2020، بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

وتابع وزير التنمية المحلية قائلاً: "بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020/2019 حوالي 2575 مشروعا بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروعا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية".

وقال شعراوي إن البرنامج يعمل حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لتنمية عدد من التكتلات التنافسية والمناطق الصناعية التي ستحدث نقلة اقتصادية كبيرة، ولعل نصيب مركز طهطا كبير من هذه النقلة، حيث يدعم البرنامج تكتل صناعة الأثاث بطهطا، كما يجري الآن تنفيذ خطة طموحة لترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بغرب طهطا.

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية هالة السعيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محطة الهجارسة سوهاج?

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