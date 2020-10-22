أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

القابضة للمطارات: التأكد من مطابقة إجراءات العمل بـ 7 مطارات

12:50 م الخميس 22 أكتوبر 2020
القابضة للمطارات: التأكد من مطابقة إجراءات العمل بـ 7 مطارات

محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والمل

كتب- محمد عبيد:

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية قامت لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة بالتفتيش والتأكد من مطابقة إجراءات سير العمل وسلامة الأفراد والمنشآت والمعدات لسبعة مطارات خارجية هي (بورسعيد والأقصر وأسوان والعاصمة الإدارية وأسيوط وسوهاج وبرج العرب)، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات المحلية والدولية لتشغيل المطارات.

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أصدر قرارا بتشكيل لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة، وبشكل دائم بعضوية ممثلين في تخصصات مختلفة من الشركة القابضة والشركات التابعة بهدف المتابعة الدورية لضمان سلامة وانتظام سير العمل بجميع الشركات التابعة، سواء مقار أو مواقع أو مطارات والتأكد من مطابقتها للتشريعات الدولية والمحلية.

المطارات القابضة للمطارات

الخبر التالى:

17% فائدة في هذه الحالة.. كيف تقسط مديونية "الكهرباء" المتراكمة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الحرارة وزيادة الأمطار.. طقس الـ 72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا