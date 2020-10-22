القبض على أسرة الطفلين أصحاب فيديو حفل الخطوبة بعين شمس

كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض أسرة طفلين بالمرحلة الابتدائية بعدما ظهرا خلال حفل خطوبتهما عبر فيديو على الـ "فيس بوك" بعين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو متداول على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لحفل خطوبة لطفل وطفلة في المرحلة الابتدائية لا يتخطى عمرهما 10 سنوات بمنطقة عين شمس، وعلى الفور نجحت الأجهزة المعنية في القبض على أسرة الطفلين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار التحقيق مع أسرة الطفلين.