حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا وتحذير من مصل الإنفلونزا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استمرار الارتفاع.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى اليوم.

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استشاري الطب الوقائي تحذر من إعطاء مصل الأنفلونزا لهذه الفئات

قالت الدكتورة إيمان اللباني استشاري الطب الوقائي والعلاجي للأطفال بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يجب استخدام المضاد الحيوي في حالات ارتفاع درجات الحرارة إلا باستشارة الطبيب.

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مُتحدث "الصحة": لا إصابات بكورونا في المدارس.. وتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المدارس لم تشهد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الدراسي 2020/2021، مؤكدًا التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية ومطالبة أولياء الأمور بعدم التجمع أمام المدارس.

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رئيس "الشيوخ": البرلمان أدَّى دوره على أكمل وجه في مرحلة صعبة وفاصلة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه في غاية السعادة بأن يكون أول المهنئين له بالمنصب هو القامة الدستورية الكبيرة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

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طارق شوقي: رواتب المعلمين يمكن أن تتضاعف 3 أضعاف في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية كانت تحاول منذ فترة كبيرة تحسين أوضاع المعلمين، ولكن الظروف كانت صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وفاة متطوع بالبرازيل بعد حقنه بلقاح كورونا تحت التجربة

فارق متطوع فى عيادة تجارب طبية خاصة بلقاح فيروس كورونا ، الذى تطوره شركة أسترازينيكا، الحياة، فى البرازيل بحسب ما أعلنته وكالة الرقابة الصحية الوطنية الأربعاء.

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المخابرات الأمريكية: روسيا وإيران تحصلتا على معلومات تخص الناخبين الأمريكيين

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكي جون راتكليف الأربعاء ، إن إيران وروسيا اتخذتا إجراءات للتأثير على الرأي العام فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الشهر المقبل.

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"غضب ضد الحكومة" و"حرق علم إسرائيل".. ماذا يحدث في السودان؟ (فيديو وصور)

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، الأربعاء، مظاهرات عنيفة ضمن "مليونية 21 أكتوبر"، التي تمت الدعوة لها من مختلف القوى السياسية بهدف إسقاط حكومة عبد الله حمدوك، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

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متحدث وزارة الداخلية العراقية يكشف تفاصيل إلقاء أم لطفليها في نهر دجلة

قال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن إلقاء سيدة لطفليها في نهر دجلة بالعراق هو جريمة مروعة وبشعة راح ضحيتها أطفال أبرياء.

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