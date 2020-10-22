كورونا في 24 ساعة| منحنى تصاعدي للإصابات وتوجيه جديد من الحكومة.. وهذه الفئات تحصل على لقاح "الإنفلو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن التقارير أظهرت أن اعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعام:

استمرار الارتفاع.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

دراسة: ليست كل الأجسام المضادة متساوية في مكافحة كورونا

الحكومة: إصابات كورونا في منحنى تصاعدي.. وتوجيه بفرض غرامات

مستشار الرئيس للصحة: لنا حصة من لقاح "كورونا" سيعطى للفئات الأكثر عرضه للإصابة

مستشار الرئيس للصحة: "هذه الفئات هي الأولى بالحصول على لقاح الإنفلونزا"

وزير البترول: 12 اتفاقية جديدة لمصر مع شركات عالمية رغم تحديات كورونا

"غرفة عمليات وجاهزية مستشفيات".. توجيهات عاجلة من الصحة تحسبا لزيادة إصابات كورونا

مُتحدث "الصحة": لا إصابات بكورونا في المدارس.. وتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته

كورونا اليوم.. دراسات تكشف ما يفعله هذا الزيت وشامبو الأطفال في الفيروس

وفاة 9 كوريين جنوبيين بعد حصولهم على جرعات من لقاح ضد الإنفلونزا

هل يسير كورونا على طريقته؟.. علماء: حالات تفشي الطاعون زادت سرعتها على مدى 300 عام

مستشارة "الصحة العالمية": توقعات بزيادة إصابات كورونا بمصر الشهر المقبل

مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحا بحلول نهاية العام

وفاة متطوع بالبرازيل بعد حقنه بلقاح كورونا تحت التجربة

إيرلندا تعيد عزل سكانها.. وتشديد القيود في أوروبا لوقف انتشار كورونا

الإمارات: تسجيل 1538 إصابة جديدة بكورونا

بولندا تسجل رقم قياسيا جديدا لحصيلة إصابات كورونا اليومية

باكستان تدرس الإغلاق وسط مخاوف من موجة ثانية من كورونا