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كورونا في 24 ساعة| منحنى تصاعدي للإصابات وتوجيه جديد من الحكومة.. وهذه الفئات تحصل على لقاح "الإنفلو

07:00 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
كورونا في 24 ساعة| منحنى تصاعدي للإصابات وتوجيه جديد من الحكومة.. وهذه الفئات تحصل على لقاح "الإنفلو

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن التقارير أظهرت أن اعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعام:

استمرار الارتفاع.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

دراسة: ليست كل الأجسام المضادة متساوية في مكافحة كورونا

الحكومة: إصابات كورونا في منحنى تصاعدي.. وتوجيه بفرض غرامات

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حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا وتحذير من مصل الإنفلونزا

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