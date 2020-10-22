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اليوم.. هيئة الكتاب تنظم معرضا للكتاب بمدينة السويس حتى 28 أكتوبر

05:00 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
اليوم.. هيئة الكتاب تنظم معرضا للكتاب بمدينة السويس حتى 28 أكتوبر

الهيئة العامة للكتاب

كتب- مصراوي:

تنظم الهيئة العامة للكتاب، اليوم الخميس، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرضاً للكتاب بقصر ثقافة السويس ويستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بضرورة وصول الخدمة الثقافية لجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها تشارك بعدد كبير من أحدث الإصدارات من النشر العام الصادر عن الهيئة، مثل كتاب حكايات الولاد والأرض الذي يرصد قصص بطولات عدد من شهداء الجيش المصري، وكتاب سلفي مع الشهيد، وعدد كبير من الكتب التي ترصد بطولات أخرى مثل البطل إبراهيم الرفاعي وغيرها من العناوين التي ينتظرها أبناء مدينة السويس الباسلة، بالإضافة إلى إصدارات مكتبة الأسرة والطفل والمجلات.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة كبيرة من إصداراتها في مجالات الأدب والتاريخ والتراث والطفل.

ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين من العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً يتخللها راحة ثلاث ساعات من الثانية عصراً حتى الخامسة.

الهيئة العامة للكتاب لهيئة العامة لقصور الثقافة صر ثقافة السويس

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