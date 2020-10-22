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تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء مع شركة قراءة العدادات تطبيق جديد لقراءة العدادات مسبوقة الدفع..

01:30 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء مع شركة قراءة العدادات تطبيق جديد لقراءة العدادات مسبوقة الدفع..

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

عرضت الشركة المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء خلال اجتماعها مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيقا جديدا لقراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

وأوضح مصدر بالوزارة، أن الاجتماع تطرق لمناقشة البرنامج الجديد الذي تستعد الشركة لإطلاقه وسيكون متاحا على متجر الهواتف المحمولة جوجل بلاي مجانا.

ونوه المصدر، لمصراوي، إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعد استخدام التطبيق الجديد، مشيرا إلى أن ما تم خلال الاجتماع هو التعرف على البرنامج فقط كونه أمر جديد، لافتا إلى أنه في حال موافقة القطاع على استخدام البرنامج الجديد سيتم توقيع عقد مع الشركة يضمن الشروط والتكلفة الخاصة على كل قراءة كما تم من قبل في برنامج القراءات الموحد التي تحصل الشركة على 177 قرشا مقابل كل قراءة.

وشدد على نجاح التطبيق في نقل قراءات العدادات دون أخطاء، لأنه يعتمد في تسجيل قراءة العدادات على التقاط صورة مباشرة للعداد بواسطة الكشافين أو بواسطة المشتركين.

كما ساعد التطبيق في القضاء على القراءات الخاطئة التي كان ينتج عنها أخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء، بالإضافة لمساهمته في الوصول إلى أعلى نسبة في إحضار قراءة دقيقة قضت على شكاوى الفواتير بصورة كبيرة.

محمد شاكر الكهرباء جابر الدسوقي الشركة القابضة لكهرباء مصر

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