أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"البحوث الفلكية" يكشف فوائد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

10:56 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
"البحوث الفلكية" يكشف فوائد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

كتب- يوسف عفيفي:

تحتفل مصر ومحافظة أسوان، غدا الخميس الموافق 22 أكتوبر، بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس بأبوسمبل في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

تتعامد الشمس، غدا الخميس الموافق 22 أكتوبر، هذا العام في تمام الساعة 5:50 صباحاً، وتستمر لمدة 20 أو 25 دقيقة على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس بأبوسمبل.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الظاهرة تبدأ بعد شروق الشمس وتستمر لمدة 20 دقيقة.

وأوضح القاصي، لمصراوي، أن الظاهرة تدل على إعجاز وعبقرية المصري القديم وتمكنه من علوم الفلك، لافتاً إلى أن الفوائد المستنتجة من الحدث هو التأكيد على تطور علوم الفلك والفيزياء لدى قدماء المصريين.

وأشار إلى أن معبد أبوسمبل هو أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، ويعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد تم نحته في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل في موضع غاية في الجمال، والغرض من المعبد ومكانه هو عبادة الشمس.

ويلقي المعهد القومي للبحوث الفلكية، على هامش الاحتفال بالظاهرة، محاضرات عامة تتمثل في: إثراء الحدث علمياً بإقامة فعاليات علمية احتفاءً بما قدمه الأجداد في مجال علم الفلك والهندسة والمعمار، والاستفادة العلمية بتسجيل بعض الأرصاد الخاصة بالحدث والمتعلقة ببعض الظواهر الأخرى التي تقع ضمن المجالات البحثية للمعهد، بالإضافة إلى الإسهام في التوعية الفلكية للمواطنين المهتمين بعلوم الفلك والآثار والمعمار وكذلك عوام المواطنين.

ويقوم معهد الفلك، ببث تلك المحاضرات على موقعة الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد وذلك لتعميم الفائدة.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الملك رمسيس تعامد الشمس معبد الملك رمسيس أسوان

الخبر التالى:

وزير الري يشهد البرنامج التدريبي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بساحل البحر المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا