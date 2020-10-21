أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الحبس سنة وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. الحكومة توافق على تعديل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

10:30 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الحبس سنة وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. الحكومة توافق على تعديل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.

وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً.

كما ينص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قانون حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية

الخبر التالى:

كرم جبر للسفير الفرنسي بالقاهرة: وضع الصحافة في مصر لا يختلف عن العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا