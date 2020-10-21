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الأوقاف: اعتماد تجديد وتكليف 19 خطيبا بالمكافأة من المحالين للمعاش وعلى بند التحسين

09:38 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الأوقاف: اعتماد تجديد وتكليف 19 خطيبا بالمكافأة من المحالين للمعاش وعلى بند التحسين

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 15 خطيبا على بند التحسين.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه في إطار اهتمام الوزارة بنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الأفكار الهدامة، اعتمد وزير الأوقاف أيضا نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة على بند التحسين وعددهم 4 خطباء.

على صعيد آخر، قرر وزير الأوقاف، إلغاء اختبار وتصريح خطابة كل من: هاني منير علي الخولي، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، ومحمود منصور وهبه السيد سلامة، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، وذلك لتلبسهما بالغش أثناء اختبار خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين في العمل بالمناطق الحدودية والمناطق النائية مع إلغاء تصريحهما، ومنع كل منهما من صعود المنبر.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطباء المكافأة الأزهر الشريف

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