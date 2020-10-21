"المصرية للمطارات" تناقش تأثيرات كورونا وخطة التطوير في الاجتماع الدوري للمديرين

كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، الاجتماع الدوري لمديري المطارات للحفاظ على التواصل الدائم بين المطارات والقطاعات المختلفة المعنية بمتطلبات كل مطار مما يؤدي إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المطروحة والاستفادة من جميع الأفكار والمقترحات التي تصب في نهاية الاجتماع في المصلحة العامة للشركة.

استعرض قطاع المطارات الحركة الجوية في المطارات وتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد عليها مقارنة بعام 2019، للوقوف على الوضع الحالي بالنسب الدقيقة وحساب تأثير الأزمة على قطاع الطيران، ووضع الخطط التي تمكن الشركة من التعافي من أثار الأزمة عن طريق الاعتماد على تذليل العقبات التي تواجه المطارات بالجهود الذاتية وتقليل النفقات.

وشدد محجوب، على أهمية الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي لا غنى عنها لكل مطار، وذلك لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة، وتذليل كافة العقبات، ووضع توقيت زمني محدد للانتهاء من أعمال التطوير.

وقال محجوب: شهدت الفترة السابقة أكبر قدر من تنفيذ المشروعات المعلقة، واستغلال فترة ركود الحركة الجوية في سرعة إنهاء تلك المشروعات، ومتابعة خطوات التنفيذ من قبل جميع مديري المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالاهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.

ووجه محجوب، مديري المطارات بإعداد خطة مسبقة لمواجهة سيناريو سوء الأحوال الجوية، والاستعداد الجيد لجميع الاحتمالات، كما أكد على ضرورة الالتزام بعمل تحليل "pcr" للركاب القادمين للمطارات المصرية، وذلك للحفاظ على الركاب والعاملين الذين هم ركيزة أساسية للشركة ويجب الحرص على تدريبهم التدريب الأمثل.

كما أوضح محجوب قرب بدء التشغيل الفعلي للمطارات الجديدة، والتي تتطلب عمالة فنية مدربة جيدا لضمان تشغيل ناجح يضيف لنجاح منظومة العمل، وقد تم خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التي واجهت كل المطارات ومن المخطط عقد هذا الاجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون وصولًا للحلول المثالية.​