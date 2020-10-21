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برلماني: غياب الرقابة وراء خلافات أولياء الأمور مع المدارس الخاصة بسبب المصروفات

08:33 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
برلماني: غياب الرقابة وراء خلافات أولياء الأمور مع المدارس الخاصة بسبب المصروفات

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

انتقد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشهد "الخناقة" بين أولياء الأمور مع مسؤولي بعض المدارس بسبب الخلافات حول المصروفات الدراسية، قائلا: لا يليق أن نبدأ العام الدراسي بهذا الشكل، كما لا يليق أن يكون هذا هو الحوار داخل محراب العلم.

وأرجع النائب، في بيان له اليوم، السبب في هذا التصرف إلى غياب دور وزارة التربية والتعليم في وضع ضوابط صارمة وواضحة بشأن المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن بعض المدارس تقوم بزيادة المصروفات بطرق غير قانونية.

وأشار جون طلعت، إلى أن غياب وزارة التعليم بهذه الطريقة ينذر باستمرار الأزمة ووقوع العديد من الأزمات لهذا السبب، مشددا على ضرورة وضع ضوابط واضحة للمصروفات تحت رقابة الوزارة المختصة.

ودعا عضو مجلس النواب، الوزارة إلى الإسراع في وضع الضوابط الواضحة للمصروفات، والعمل على مواجهة أي تجاوزات من جانب أصحاب المدارس الخاصة في فرص مصروفات أو رسوم إضافية تثقل كاهل الأهالي.

مجلس النواب جون طلعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدارس الخاصة المصروفات الدراسية

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