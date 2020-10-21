"الوطنية للإعلام": بث مباراة الأهلي والوداد المغربي أرضيا على قناة "on time"

كتب- مصراوي:

قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على التردد الأرضي لقناة on time وذلك مساء الجمعة المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حق المشاهد المصري في مشاهدة الأحداث الرياضية المهمة.

وتمنت الوطنية للإعلام في بيان لها، مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم.

​