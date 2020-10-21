أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"عالم في العراء".. كتاب عمار علي حسن الجديد عن الإعلام والثقافة والمجتمع

04:46 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
"عالم في العراء".. كتاب عمار علي حسن الجديد عن الإعلام والثقافة والمجتمع

عمار علي حسن

كتب- مصراوي:

صدر عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب جديد للدكتور عمار علي حسن بعنوان "عالم في العراء: "الإعلام الجديد والثقافة والمجتمع"، يضم الكتاب عددًا من الدراسات المتنوعة ومقالات معمقة في الإعلام وأحوال المجتمع العربي وأخرى حول الأدب.

يتناول الكتاب تفصيلا تأثير الإعلام الجديد، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، على قضية الديمقراطية والحريات العامة، ثم يعرج على ثقافة التسامح من حيث تعريفها وتجربتها في الشرق والغرب ومعوقاتها والقيم المرتبطة بها وأشباهها، وكذلك اللغة كمدخل فلسفي لفهم كثير من المعاني والأشياء.

ويحوي الكتاب تراجم أو ملامح لبعض الشخصيات الأدبية، ومقاربات نقدية حول موضوعات شغلت الرواية العربية مثل التصوف والريف وحال الأقليات الدينية.

كما يطرح رؤى نظرية حول أشكال الكتابة ومستقبلها، والنصوص ثلاثية الأبعاد، وتلك التي تُكتب عن الأشياء من الخارج، وما آل إليه الشعر العربي من أزمة، وبعض الظواهر الثقافية السلبية التي أصابت حياتنا في زمن الاستهلاك المفرط، والعناق الأبدي بين الأدب وعلم النفس، وأصناف القراءة والقراء،

ووصف مصر ثقافيا، ومظاهر خصام المتطرفين للفنون والآداب، والفروق الجوهرية بين ثقافة السُترة وثقافة الندرة.

وجاء على غلاف الكتاب أن "هذه الموضوعات بينها وشائج ظاهرة وخفية، فهي في مجملها تدور حول الثقافة بمعناها الجديد المختلف، الذي يتعدى قضايا الفنون والآداب، إلى ما يقع في قلب القضايا الإعلامية والظواهر الاجتماعية والسياسية من معارف وقيم. ومثل هذا التنوع يجعل الكتاب مفيدا للقارئ المتخصص والعادي في آن".

وقال الكاتب "تتزاحم في رؤوسنا الأفكار، حين نتابع أحداثا تجري بلا هوادة، ونقرأ كتبا تقذفها المطابع إلى أرفف المكتبات، وحين نجلس ساعات نتأمل فيها أنفسنا فنبصر ما جهلناه أو نسيناه، وننظر في أحوال غيرنا، وما نسمعه منهم، وما يجري حولنا، ويمس شخوصنا أو مصالحنا، ومصالح ذوينا".

يشار إلى أن "عالم في العراء" هو الكتاب السادس والعشرون لعمار علي حسن، وهي كتب توزعت على علم الاجتماع السياسي والنقد الثقافي والتصوف، علاوة على عشرين عملا أدبيا عبارة عن إحدى عشرة رواية وسبع مجموعات قصصية وديوان شعر وسيرة ذاتية سردية.​

عمار علي حسن دار غراب للنشر والتوزيع المجتمع الثقافة الإعلام

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: تنسيق كامل بين الحكومة ومجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا