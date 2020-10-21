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وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعد فوزه برئاسة المجلس

04:21 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعد فوزه برئاسة المجلس

وزير العدل يهنيء رئيس مجلس الشيوخ بعد فوزه برئاسة

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لتقديم التهنئة بمناسبة رئاسته لمجلس الشيوخ.

وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل، التهنئة، للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بمكتبه بمقر مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود إسماعيل، أمين عام مجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ وزير العدل عبدالوهاب عبدالرزاق عمر مروان

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