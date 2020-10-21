وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعد فوزه برئاسة المجلس

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لتقديم التهنئة بمناسبة رئاسته لمجلس الشيوخ.

وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل، التهنئة، للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بمكتبه بمقر مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود إسماعيل، أمين عام مجلس الشيوخ.