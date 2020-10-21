وزيرة الصناعة: طرح 1657 وحدة كاملة المرافق في 7 مناطق صناعية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إنه تم طرح 1657 وحدة في 7 مناطق صناعية، بمساحات متنوعة.
وأضافت وزيرة الصناعة، فى مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن سعر كراسة الشروط يتراوح من 300 إلى 500 جنيه وتم إلغاء جميع المصاريف لإتاحة أكبر قدر من التيسيرات.
وأوضحت إنه تم إتاحة نظام التقسيط بحد الأقصى 10 سنوات، كما يتم إتاحة تمويل الآت ومعدات، لافتة إلى أن تم تخصيص قطاعات معينة للمجمعات الصناعية للتيسير على الحاجزين بنوع النشاط الذى يرغب فى إقامته لإتاحة أكبر فرص لهم لتسويق منتجاتهم.
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