أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

قريبًا.. "حماية المستهلك" يفعِّل استقبال الشكاوى "فيديو كول" لخدمة الصم وضعاف السمع

03:47 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
قريبًا.. "حماية المستهلك" يفعِّل استقبال الشكاوى "فيديو كول" لخدمة الصم وضعاف السمع

جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد سامي:

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه سيوقع خلال أيام بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بشأن تسهيل تقديم خدمات حماية المستهلك لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الجهاز أنه سيتم بموجب البروتوكول استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن، بالإضافة إلى عناصر بشرية مدربة على التعامل مع ذوي الهمم، كما سيتم تخصيص خطوط اتصال "فيديو كول" للتعامل مع الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة والاستماع إلى شكواهم والرد أيضًا على استفساراتهم.

يأتي ذلك البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار سعي الجهاز جاهدًا للوصول إلى كل المواطنين؛ خصوصًا ذوي الهمم، حيث يمثلون ١٠ ملايين مواطن على مستوى الدولة.

يُذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر في اجتماعه الشهري مؤخرًا قرارات ملزمة في 400 شكوى؛ منها 48 شكوى في مجال السيارات و352 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

جهاز حماية المستهلك ضعاف السمع خدمة الصم وزارة الاتصالات

الخبر التالى:

مدبولي يهنئ محمود محي الدين لتعينه مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا