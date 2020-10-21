لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة
كتب- أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لامتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، في الفترة القادمة .
ويمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية، الآن التسجيل في امتحانات EST في الفترة القادمة، من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg .
ونشرت وزارة التربية والتعليم، جدول جدول مواعيد امتحانات EST المقرر عقدها في الفترة القادمة.
ويعد امتحان "EST" هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ"SAT" والـ"ACT" ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I" و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ"SAT".
الخبر التالى:السيسي: قدمنا نموذجًا ناجحًا في ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. ونطالب المجتمع الدولي بمواجهة رعاة الإرهاب
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105424
عدد المصابين
-
98247
عدد المتعافين
-
6120
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
40153771
عدد المصابين
-
30027195
عدد المتعافين
-
1116980
عدد الوفيات
إعلان