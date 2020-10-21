أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة

02:19 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة

فتح باب التسجيل لامتحانات EST للمرحلة القادمة

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لامتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، في الفترة القادمة .

ويمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية، الآن التسجيل في امتحانات EST في الفترة القادمة، من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg .

ونشرت وزارة التربية والتعليم، جدول جدول مواعيد امتحانات EST المقرر عقدها في الفترة القادمة.

ويعد امتحان "EST" هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ"SAT" والـ"ACT" ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I" و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ"SAT".

4

وزارة التعليم امتحانات EST الدبلومة الأمريكية

الخبر التالى:

السيسي: قدمنا نموذجًا ناجحًا في ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. ونطالب المجتمع الدولي بمواجهة رعاة الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: إصابات كورونا في منحنى تصاعدي.. وتوجيه بفرض غرامات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا