بدأت.. الغيوم والرياح تغطي سماء القاهرة (شاهد بدء موجة الطقس السيئ)



كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- كريم أحمد:

بدأت الظواهر الجوية نتيجة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الظهور بسماء القاهرة، حيث أصبح الجو غائم مع وجود نشاط للرياح.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة التقلبات الجوية بدأت أمس الثلاثاء، بمناطق محدودة مثل السلوم وسيوة والضبعة وتمتد إلى الإسكندرية، وبداية من اليوم الأربعاء يمتد سقوط الأمطار لتصل لبعض المناطق من الوجه البحري وستكون أكثر غزارة.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من الخميس إلى يوم الأحد تزداد فرص سقوط الأمطار لتشمل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء وتكون رعدية، وقد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وأشار خبراء الهيئة إلى أن سبب موجة عدم الاستقرار وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب رياح محملة بكميات من الرطوبة ويتزامن ذلك مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا يجلب كتلة هوائية باردة، وهذا ينشأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأتاحت هيئة الأرصاد الجوية، العديد من الوسائل لمتابعة آخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، منها النشرات اليومية التي يتم إصدارها من خلال الهيئة، والتنبؤ الأسبوعي لحالة الجو، إلى جانب إمكانية متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذا الموقع الرسمى للهيئة على شبكة الانترنت، أو عبر الاتصال المباشر بالهيئة عن طريق أرقام التليفونات المخصصة لاستقبال الاستفسارات على حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.