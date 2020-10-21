حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)
كتب- مصراوي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات من أجل تحسين دخول المعلمين؛ باعتبارهم العنصر الأهم في المنظومة التعليمية.
وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الإجراءات هي:
زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 % تتراوح من 75 جنيها إلى 180 جنيها بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
زيادة نسبة الحافز الشهري بقيمة 50 %، وتتراوح من 140 جنيها إلى 185 جنيها. 1.2 مليار جنيه.
زيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين، من 50 جنيها إلى 155 جنيها شهريا، بتكلفة 2.3 مليار جنيه.
تقرير حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة أو شيخ المعهد، وقيمته 250 جنيها، و150 جنيها للوكيل، يستفيد منها 110 آلاف بتكلفة 311 مليون جنيه.
إنشاء صندوق رعاية للعاملين داخل وزارة التعليم والأزهر، يبدأ بتحويل نصف مليار جنيه من خزانة الدولة، لإضافة مزايا اجتماعية للعاملين، ويرأسه وزير التعليم.
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