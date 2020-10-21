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تشييع جنازة فولكهارد عميد المراسلين الأجانب بمقابر الألمان بمصر القديمة

02:10 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
تشييع جنازة فولكهارد عميد المراسلين الأجانب بمقابر الألمان بمصر القديمة

فولكهارد عميد المراسلين الأجانب في مصر

كتب- مصراوي:

شيعت منذ قليل جنازة فولكهارد عميد المراسلين الأجانب في مصر، ومراسل مجلة دير شبيجل الألمانية بمصر، والذي وافته المنية أمس الأول بأحد مستشفيات المهندسين.

وشارك في تشييع الجنازة بمقابر الألمان بمصر القديمة عدد من المراسلين الأجانب من أصدقاء الراحل وعدد من ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات على رأسهم محمد إمام مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب.

وقال إمام لمصراوي، إن فولكهارد كان شخصية عاشقة لمصر واستمر التعاون بينه وبين الهيئة لمدة ثلاثين عاما، كما أوصاه قبل وفاته بدفنه في مصر.

وأضاف أن فولكهارد حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك بعد مرضه ساهمت الدولة المصرية في التكفل بعلاجه وتقديم كل سبل الدعم الاجتماعي له.

ونعى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عميد المراسلين الأجانب فى مصر، فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب الذى وافته المنية بعد ظهر اليوم الاثنين بمستشفى وادى النيل بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما.

وخاض فولكهارد مسيرة صحفية طويلة بمصر، حيث عاش في مصر، وعاصر أحداثاً كبيرة، بدءاً من العدوان الثلاثي عام 1956 حتى ثورة (30 يونيو) عام 2013.

وعمل فولكهارد فيندفور مراسلاً لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية في القاهرة منذ 1974. وبخبرته الممتدة لأكثر من 40 عاماً من الإقامة والعمل بمصر، وما يزيد على 50 عاماً كصحفي، بات من أبرز الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، وله مقال ثابت بـ"دير شبيجل"، يتناول قضايا المنطقة.

فولكهارد جنازة فولكهارد دير شبيجل

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