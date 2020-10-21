مجلس الوزراء يوافق على ميثاق غاز شرق المتوسط
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
وقال بيان رسمي صادر من مجلس الوزراء، إن الأهداف الرئيسية للمنتدى تتمثل في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
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