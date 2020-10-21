بسبب "كورونا".. "الإياتا": انخفاض عدد المسافرين إلى 45 مليونًا بالشرق الأوسط العام الجاري

كتب- محمد عبيد:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" إنه يتوقع انخفاض معدلات الحركة الجوية للمسافرين على مدى العام كاملاً من وإلى منطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى 30% من المستويات المسجلة في العام الماضي، وبانخفاض عن نسبة 45% التي جرى توقعها في شهر يوليو الماضي.

وأضاف "الإياتا"، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في المنطقة إلى 45 مليون مسافر في العام الجاري بالمقارنة مع 155 مليون مسافر في العام الماضي.

وتابع "الإياتا": سيرتفع الطلب في العام المقبل حسب التوقعات إلى 45% من المستويات المسجلة في عام 2019؛ لتصل إلى 90 مليون مسافر من وإلى وضمن منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة لن تعود إلى المستويات التي سجلتها في عام 2019 حتى نهاية عام 2024.

ونوهت "الإيتايا" بأن المنطقة شهدت تحسنًا طفيفًا بالمقارنة مع أقل مستويات سجلتها خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعد أن فتحت بعض الدول حدودها مجددًا، إلا أن السفر الدولي ما زال مقيدًا؛ نظرًا لإجراءات الدول المشددة لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا في بعض من الأسواق الرئيسية.

وحسب سجل الحجوزات المستقبلية للسفر الجوي، ستكون معدلات التحسن أبطأ بكثير من تلك التي تم توقعها مسبقاً.

ومن جانبه، قال محمد علي البكري، نائب رئيس "الإياتا" في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: على عكس التوقعات السابقة، تعتبر عودة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بطيئة نوعًا ما؛ ما يؤدي إلى استمرار تكبد القطاع خسائر مالية فائقة، حيث كانت التوقعات السابقة تشير إلى انخفاض معدلات المسافرين إلى 45% بالمقارنة مع 2019، إلا أن استمرار تفشي الفيروس في بعض الأسواق الرئيسية ومواصلة فرض القيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي، تشير إلى أن المنطقة ستسجل فقط ثُلث مستوى الحركة الجوية مما كان عليه في العام السابق.

وأضاف البكري أن بطء تعافي قطاع الطيران المدني يستدعي الدول إلى ضرورة اتباع نموذج موحد لإجراء فحوصات فيروس كورونا السريعة لعودة السفر الجوي مجدداً إلى جانب الحد من الدمار الاقتصادي الناجم عن عدم قدرة الناس على السفر.