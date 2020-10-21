القوى العاملة: تحصيل 389 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بكورونا في السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل المستحقات المالية، وبدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفي محمد عبد الرحمن محمد محمد 93 ألفا و73 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 389 ألفاً و 45 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات من ورثة محمد عبد الرحمن، لحصولهم على مستحقاته المالية لدى شركة أبناء محمد سعد العجلان بالرياض.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المواطن المتوفي كان يعمل لدى شركة أبناء محمد سعد العجلان بالرياض بمهنه محاسب ووافته المنية إثر أصابته بفيروس كورونا، ونفذ فيه قضاء الله بعد فشل محاولات العلاج.

وأشار الملحق العمالي، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات دفن الجثمان بالسعودية نظراً لعدم القدرة على شحن الجثمان إلى مصر بسبب الوفاة إصابة كورونا مما يمنع شحن الجثمان إلى مصر، تم التواصل مع مدير الموارد البشرية للمجموعة للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته لدى الشركة.

وقامت الشركة بتحويل مبلغ 93073 ريال سعودي إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية وهى إجمالى مستحقات المتوفى لدى الشركة وهى عبارة عن بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزير القوى العاملة أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.