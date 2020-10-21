أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الحكومة: إصابات كورونا في منحنى تصاعدي.. وتوجيه بفرض غرامات

12:26 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الحكومة: إصابات كورونا في منحنى تصاعدي.. وتوجيه بفرض غرامات

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن التقارير أظهرت أن اعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدى مرة أخرى، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعى، موجهاً بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك حفاظاً على الصحة العامة لجميع المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

فيروس كورونا مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إصابات كورونا

الخبر التالى:

الأوقاف تقرر نقل إمام "بهاء سلطان".. ولجنة التحقيق توصي بعدم تعيينه بالمساجد الكبرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: إصابات كورونا في منحنى تصاعدي.. وتوجيه بفرض غرامات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا