رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأوضاع الخاصة بالحالات اليومية لفيروس كورونا المستجد ومتابعة الإجراءات الاحترازية في جميع مؤسسات الدولة والخاصة.

كما يناقش المجلس استعداد الحكومة لمواجهة موجة الأمطار والسيول والاطمأن على مخرات السيول وذلك بالتنسيق الجهات المعنية بكل محافظة .

كما يتابع المجلس تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية والتي بدأت الحكومة في تنفيذها.