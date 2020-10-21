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الأرصاد: موجة التقلبات الجوية لن تؤثر على مباراتي الأهلي والزمالك

01:21 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الأرصاد: موجة التقلبات الجوية لن تؤثر على مباراتي الأهلي والزمالك

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، أن موجة الأمطار المتوقع أن تشهدها البلاد لن تؤثر على مباريتي فريقي الأهلي والزمالك، والمقررتين يومي الجمعة والسبت في ستاد القاهرة.

وأوضح شاهين، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على "ام بي سي مصر"، أن هذه الموجة يتأثر بها عدد من المحافظات، منها السواحل الغربية والسلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية ورشيد وبلطيم والبحيرة وشمال الدلتا وشمال ووسط سيناء.

وأضاف أن الموجة تستمر حتى يوم الأحد، وأن ذروتها أيام الجمعة والسبت والأحد في كميات الأمطار وعدد المدن التي تسقط عليها الأمطار.

وكشف مدير مركز التنبؤات أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية رصدت حالة عدم الاستقرار تلك منذ 10 أيام، وأعلمت بها غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار في رئاسة الوزراء؛ لإطلاعها على مجريات الأمور.

وتابع: "فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة"، مضيفًا أن الموجة الجوية المتوقعة غير قوية، ولكن لا يجب الاستهانة بها.

الأهلي الزمالك الأرصاد مركز التنبؤات الطقس

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