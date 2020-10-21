أردوغان عن التنقيب في البحر الأسود: "أخبار سارة قريبًا"

(وكالات):

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الحفر في مياه البحر الأسود بحثا عن الاحتياطات الجديدة من الغاز، متوقعا أن تتلقى تركيا قريبا أخبارا سارة جديدة بفضل هذه الجهود.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية، إن الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه مؤخرا في البحر الأسود رفع احتياطات تركيا من هذه الموارد من 320 مليار متر مكعب إلى 405 مليارات متر مكعب، مما سيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأضاف أردوغان أن سفينة "الفاتح" للتنقيب ستبدأ الشهر المقبل عملياتها في بؤرة "تركالي 1" بحقل غاز صقاريا في البحر الأسود.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده قد تتلقى أخبارا سارة جديدة قريبا حيث تشير البيانات المتوفرة لدى الحكومة إلى أن بؤرة "تركالي 1" قد تتضمن احتياطات مماثلة من الغاز الطبيعي.

وأعلن أردوغان، يوم 17 أكتوبر، عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1" بـ"حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بالحقل المذكور، نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية (10.7 - 11.3 مليار دولار)، وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز لمدة 8 سنوات.

وتستهلك تركيا نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.