أحلامنا تناطح السحاب.. مستشار "الوزراء" ينشر فيديو من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو من أعلى البرج الأيقوني بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، من البرج الأيقونى بالعاصمة الادارية ولسه فاضل 30 دور.
وتابع يونس: "أحلامنا تناطح السحاب".
ويظهر الفيديو منطقة الأبراج من فوق أعلى برج بها وهو البرج الأيقونى والذي من المقرر أن يكون الأعلى في أفريقيا".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهدا أعمال صب حوائط الدورة الـ45 من البرج الأيقوني، الشهر الماضي، وهو أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، حيث يرتفع لنحو 385 متراً، وتم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترا
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