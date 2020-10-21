الحجز بعد 10 أيام.. الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز 100 ألف وحدة بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

وينشر مصراوي الأوراق المطلوبة وشروط الحجز:

أولا.. الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

- كما يتم تقديم صورة من عقد الإيجار عليه صحة توقيع من الشهر العقاري.

ثانيا.. شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

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