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"الأعلى للإعلام" يلتقي وزيرة البيئة لتفعيل دور "الإعلام الاستباقي".. الخميس

10:58 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
"الأعلى للإعلام" يلتقي وزيرة البيئة لتفعيل دور "الإعلام الاستباقي".. الخميس

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

مصراوي

أكدت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيعقد لقاءً مع وزيرة البيئة، الخميس المقبل، بمقر المجلس كأول لقاء بين المجلس والوزارات المختلفة ضمن مبادرة الإعلام الاستباقي.

وأوضحت رانيا لمصراوي، أن اللقاء سيتضمن تطوير ورقة عمل حول الإعلام الاستباقي، وهو ما يعني إشراك المواطن في الحدث والتوعية المسبقة بما قد يحدث من أزمات أو أحداث، على سبيل المثال التوعية بالسحابة السوداء وخطورتها وتحذير المواطنين مما قد تسببه حتى يتم تجنبها.

وأشارت إلى أن المجلس سيستمع للوزيرة حول القضايا التي تحتاج دورا استباقيا أكبر للإعلام في الفترة المقبلة، مؤكدة أن تلك الخطوة تستهدف دورا أكبر للإعلام في التأثير على ما قد يحدث من مشكلات لتفاديها، ضمن الدور التوعوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الأعلى للإعلام رانيا هاشم وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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