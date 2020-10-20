اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة تناقش إجراءات تسليم سندات التعويض

مصراوي

عقدت اليوم اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض المجتمعون إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

واستعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرضت اللجنة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وتحققت من توافر مساحات الأراضي القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ المالية المزمع صرفها للمستحقين للتعويض ممن سيتقدمون بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة