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معدل النمو السكاني يصل لـ2.5% سنويًا.. برلماني: الزيادة السكانية تمثل عائقًا أمام التنمية

09:32 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
معدل النمو السكاني يصل لـ2.5% سنويًا.. برلماني: الزيادة السكانية تمثل عائقًا أمام التنمية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن الإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يقترب من 2.5% سنويا، وهو ما يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة، موضحًا أن دراسات علمية أكدت أن مصر ستشهد ارتفاعا في عدد سكانها إلى 153 مليونا عام 2052.

وأضاف "مشهور"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تداعيات النمو المفرط الذي لا يرافقه تزايد في النمو الاقتصادي، ستكون عواقبه كبيرة في المجال الصحي والتعليم وسوق الشغل.

وتوقع البرلماني، نجاح الخطة القومية لضبط النمو السكاني التي وضعتها الدولة، خاصة أن أكثر من ملف ومشروع قومي أقدمت عليه الحكومة كانت على قدر المسئولية، إذ إن ملامح هذه الاستراتيجية توحى بالنجاح وذلك من خلال وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مع وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية، منذ الصغر.

وتابع: "الزيادة السكانية تشكِّل عائقًا أمام التنمية، يتضاءل معه التفاؤل بشأن المستقبل، حيث ينطوي النمو السكاني السريع المصحوب بزيادة الاستهلاك والمخلفات، على آثار سلبية عديدة، يمتد تأثيرها إلى المجتمع من البطالة، وزيادة الأحياء الفقيرة والعشوائية، وتكتظ المدارس بالطلاب والطالبات، وتتداعى المرافق والبِنَى التحتية، فالزيادة السكانية لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي".

مجلس النواب الزيادة السكانية خالد مشهور

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