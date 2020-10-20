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تطوير إضاءة مجموعة قلاوون بشارع المعز.. صور

09:02 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
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مصراوي

بدأت مساء أمس أعمال تجربة تشغيل إضاءة الواجهات الخارجية لمجموعة المنصور سيف الدين قلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المناطق والمواقع الأثرية والعمل على اظهارها بالشكل اللائق بها.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنه جاري العمل على اختيار وتحديد الكميات وألوان الإضاءة المطلوبة بما يتناسب مع إظهار العنصر الجمالي للمجموعة الأثرية.

جدير بالذكر أن السلطان سيف الدين قلاوون الألفي قام بتشيد تلك المجموعة فيما بين سنتي ٦٨٣ و ٦٨٤ هجرية (١٢٨٣-١٢٨٤م)، وتسمى مجموعة لأنها تشتمل على مجموعة مباني منها مدرسة للتعليم تستخدم أيضا كجامع، وقبة ضريحية، وبيمارستان لعلاج المرضى، وشيدت المجموعة على بقايا أجزاء من القصر الفاطمي الغربي الصغير المواجه لما كان يوما القصر الفاطمي الشرقي الكبير؛ لذا عرفت المنطقة ببين القصرين.

شارع المعز السلطان قلاوون المنصور سيف الدين قلاوون

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