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مجلس كنائس مصر يعقد اجتماع لجنة الرعاية بـ"الأسقفية الأنجليكانية"

08:52 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مجلس كنائس مصر يعقد اجتماع لجنة الرعاية بـ"الأسقفية الأنجليكانية"

مصراوي

استضافت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الثلاثاء، اللقاء الدوري للجنة الرعاية المنبثق عن مجلس كنائس مصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين، حيث تجتمع اللجنة مرة كل شهر في ضيافة كنيسة مختلفة لمناقشة أعمال اللجنة.

وعرض القس بطرس فؤاد، رئيس لجنة الكهنة والرعاة الحالى، رؤية لجنة الرعاية على المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ببيان بنشاط اللجنة منذ تأسيسها.

واستعرض رؤية اللجنة حول كيفية تعميق التواصل الروحى والفكرى والاجتماعى بين الكهنة والقسوس في الكنائس الخمسة الأعضاء في مجلس كنائس مصر.

وتضمنت الجلسة مناقشة قضايا مثل كيفية تطوير الخدمة في الكنائس المحلية وعقد مؤتمر سنوي كبير يناقش موضوعات بعينها، بالإضافة إلى إقامة أنشطة ترفيهية، كما ناقشت اللجنة إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي للجنة الرعاية.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.

مجلس كنائس مصر الأسقفية الأنجليكانية

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