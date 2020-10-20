برلمانى: إتاحة الخدمات الحكومية عبر المحمول إنجاز تاريخي في عهد السيسي

كتب- مصراوي:

اعتبر النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن إتاحة الخدمات الحكومية أمام المواطنين عبر الهاتف المحمول، بأنه إنجاز تاريخي كبير في عهد السيسي.

وأشاد أبو جاد، فى بيان اليوم الثلاثاء، بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى كشف فيها أن الوزارة ستقوم بإطلاق تطبيق عبر الموبايل لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب منصة مصر الرقمية، وأيضا خط ساخن يساعد المواطنين فى الحصول على الخدمات، وذلك بعد إطلاق الوزارة لمنصة مصر الرقمية التي تتضمن 5 حزم من الخدمات الحكومية تندرج تحتها ما يقرب من 70 خدمة، أبرزها التموين والتوثيق ورخصة المركبات.

وقال البرلماني، إن هذا ناجم عن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف التحول الرقمي خصوصا بعد زيادة عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية إلى 210 خدمة خلال العام المقبل، والانتهاء من ميكنة 550 خدمة خلال عامين، وإعطاء أولوية للخدمات الأكثر طلبًا للمواطنين ولذا تم البدء بخدمات التموين والمرور والمحاكم والتوثيق.

وتابع: والأولوية أيضا للخدمات التى تهم المستثمرين، وخلال العام المقبل ستكون جميع خدمات البيزنس "أون لاين" ويصل عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر منصة مصر الرقمية إلى 174.445 مواطن نفذوا أكثر من 400 ألف معاملة.

وأعرب أبو جاد، عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور عمرو طلعت على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باحترافية ومهنية فى كل ما يتعلق بملف التحول الرقمى، مؤكدا أن هذا الملف سوف يقضى على ظاهرة الرشوة والفساد داخل مختلف المؤسسات التنفيذية التى لها احتكاك مباشر مع المواطنين للحصول على الخدمات الجماهيرية.