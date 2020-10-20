تكلفت 310 ملايين جنيه.. ساويرس: لم أنل شرفًا في حياتي مثل تطوير منطقة الأهرام

مصراوي:

قال المهندس "نجيب ساويرس"، رئيس مجلس إدارة: "أوراسكوم بيراميدز"، إنه لم ينل شرفًا في حياته مثل إقامة مشروع تطوير منطقة الأهرام الذي ستذهب إيراداته بالكامل إلى وزارة السياحة والآثار، متابعًا: "لن أحصل على جنيهٍ واحدٍ من المشروع".

وأضاف ساويرس خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مساء الثلاثاء، تحت سفح الأهرام، للإعلان عن افتتاح مطعم 9 pyramids lounge: "أنفقنا 301 مليون جنيه لن يعودوا إلينا مرة أخرى، ومن النادر أن يفعل أحد هذا، إلا أننا أردنا أن يكون لنا الشرف في تطوير هذا المكان الساحر الذي لا مثيل له في العالم".

وأكمل ساويرس: "هذا المكان كان ينتشر فيه أصحاب الجِمال والخيالة الذين كانوا يسببون مضايقات للسياح"، مضيفًا: "نحن بصدد الانتهاء من أخطر جزئية في المشروع، وهي بث الوعي لدى هؤلاء الباعة والعمال/ بأن السياح هم مصدر دخل قومي لهذا البلد ولا يجوز بأي حال مضايقتهم".

وتابع ساويرس: "سيتم تخصيص أماكن محددة للبيع لهؤلاء الأشخاص، وأماكن للخيّالة، على أن يدفع السائح ثَمن السلع والخدمات التي سيحصل عليها إلكترونيا دون الاحتكاك بالباعة".

وأكمل ساويرس: "نأمل أن يأتي اليوم الذي ننتهي فيه من هذا المشروع بالكامل وسيكون يومًا سعيدًا، لافتًا إلى أنه يمكن استنساخ التجربة في العديد من الأماكن الأخرى والمناطق المماثلة".

وأردف رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم بيراميدز": "أريد أن أقول إن العقل المدبر لمشروع تطوير هضبة الأهرام هو الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار".

يشار إلى أن مطعم 9 pyramids lounge، أقيم وفق طراز فريد ومبتكر، ضمن مشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هضبة الأهرام بدون أي بناء أو إنشاءات؛ ليتيح الاستمتاع برؤية الأهرام الثلاثة عن قرب، ودون أي حواجز تعوق رؤيتهم.

وتستكمل شركة "أوراسكوم بيراميدز"، تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرام، ورفع كفاءتها؛ وتوفير وسائل انتقال داخل منطقة الأهرام تعمل بالكهرباء، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها، ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها.

ويشمل مشروع التطوير نقل البوابة الرئيسية من نهاية شارع الهرم، إلى طريق الفيوم، مع إنشاء مبانٍ جديدة لخدمة الزوار والسائحين، وقاعات عرض سينمائية لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية، ومبنى لكبار الزوار مستوحى من التصميم الفرعوني.