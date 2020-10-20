وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 7 أئمة لـ 4 دول أفريقية

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (7) أئمة إلى (4) دول أفريقية، وهم :

1. الشيخ / إسلام حسن محمد محمد - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا .

2. الشيخ / محمود شوقي عطية مرسي - إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا .

3. الشيخ / محمد محمود دياب روبي - إمام وخطيب بأوقاف الفيوم للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا .

4. الشيخ / محمد علي مصطفى أحمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي أرنجا – تنزانيا .

5. الشيخ / أيمن رمضان كامل محمود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمعهد حمزة – مدينة بتولا – جمهورية موزمبيق .

6. الشيخ / عبد الله أحمد عبد الله محمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا .

7. الشيخ / أكمل زكي عبد المجيد السيد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجادو – بدولة كينيا .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وفي ضوء العلاقات المصرية الأفريقية العريقة، وحرص مصر على عمقها الأفريقي.