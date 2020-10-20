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وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 7 أئمة لـ 4 دول أفريقية

07:32 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 7 أئمة لـ 4 دول أفريقية

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 7 أئمة لـ 4 دول أفريقية

كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (7) أئمة إلى (4) دول أفريقية، وهم :

1. الشيخ / إسلام حسن محمد محمد - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا .

2. الشيخ / محمود شوقي عطية مرسي - إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا .

3. الشيخ / محمد محمود دياب روبي - إمام وخطيب بأوقاف الفيوم للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا .

4. الشيخ / محمد علي مصطفى أحمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي أرنجا – تنزانيا .

5. الشيخ / أيمن رمضان كامل محمود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمعهد حمزة – مدينة بتولا – جمهورية موزمبيق .

6. الشيخ / عبد الله أحمد عبد الله محمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا .

7. الشيخ / أكمل زكي عبد المجيد السيد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجادو – بدولة كينيا .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وفي ضوء العلاقات المصرية الأفريقية العريقة، وحرص مصر على عمقها الأفريقي.

بعثات الأئمة وزير الأوقاف مختار جمعة الدول الافريقية

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