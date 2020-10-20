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ترتقي بالأرواح.. الإفتاء: إذاعة القرآن الكريم مدرسة تربوية متكاملة

07:12 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
ترتقي بالأرواح.. الإفتاء: إذاعة القرآن الكريم مدرسة تربوية متكاملة

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إذاعة القرآن الكريم تصدح بتلاوات قراءات القرآن الكريم المتواترة بصوت كبار القراء في العالم العربي والإسلامي فتزكي الأنفس وترتقي بالأرواح.

وأوضحت الدار في منشور لها على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، الثلاثاء، أن رسالة إذاعة القرآن الكريم لم تقتصر على نشر تلاوة القرآن الكريم، بل بثت كذلك وبشكل متواصل برامجَ التفسير والفقه والفتاوى والأخلاق وكل ما يهم المسلم في دينه وسلوكه وأخلاقه، فهي بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات".

وأشارت إلى أن إذاعة القرآن الكريم كوّنت رصيدًا من الثقة والحب في قلب كل مسلم لا ينكره أحد، وارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطي في كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام، قررت التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص نشر فيديو يتهكم فيه على بعض مذيعي الشبكة وبعض البرامج التي تبثها.

دار الإفتاء المصرية إذاعة القرآن الكريم تلاوات قراءات القرآن الكريم

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