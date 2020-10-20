حدث في 8 ساعات| تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية.. والتعليم توضح حقيقة إغلاق المدارس بسبب الطقس
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها حضور الرئيس عبدالتفاح السيسي، حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية، وإعلان الحكومة ذروة موجة الطقس السيئ.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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