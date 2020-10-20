يهمني مستقبل الصحافة.. أسامة هيكل يدعو مهاجميه لاجتماع في الوزارة غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

دعا أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، مهاجميه من الإعلاميين إلى اجتماع في الوزارة غدًا لمناقشة خطط عمل الوزارة ومستقبل الصحافة والإعلام. وقال إنه خلال الأيام الماضية حدث جدل كبير بين بعض الإعلامين حول "تصريحات له تم تفريغها بسياق مختلف عن سياقها".

وأضاف هيكل في تصريحات عبر القناة الرسمية للوزارة على فيسبوك، الثلاثاء: "تعلمنا في الصحافة أنه يجب أن نسأل المصدر عن الموضوع فربما يكون هناك سوء فهم، وكان من الملفت للنظر دخول عدد من الزملاء الإعلاميين في الأمر دون أن يتحدث أحدهم إلى ليسألني عن مقصدي".

وتابع: "في المقام الأول أنا صحفي ويهمني جدًا مجال الصحافة وما نتحدث عنه الآن هو مستقبل الصحافة في مصر بشكل عام، فلقد أهدرنا العشر سنوات الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة بشكل عام، ولم يكن هناك من يفكر في مستقبل الصحافة بشكل عام لسنوات طويلة".

وواصل: "تجاوز الأمر إلى أن اتهمني البعض بالعمل لحساب فصيل ما، وهو أمر عار من الصحة وأنفيه جملة وتفصيلًا. لكن بعد استماعي لكلمات السيد الرئيس بأن إلقاء العبارات الجزافية أكثر خطرًا على الشعوب من الحروب فكرت في عمل هذا لدعوة زملائي الأعزاء الذين هاجموني".

وقال: "أدعو الأستاذ خالد صلاح والأستاذ دندراوي الهواري والأستاذ أحمد موسى والأستاذ وائل الإبراشي وغيرهم ممن شاركوا في الحملة للاجتماع غدًا الأربعاء في مقر وزارة الدولة للإعلام بجاردن سيتي الساعة الواحدة ظهرًا دون تسجيل اللقاء، ليسألوني عما يريدون فربما هناك أمور ليست واضحة أمامهم ويمكنني توضيحها لهم بالأرقام والإحصائيات وسنتحدث عن سياسة الوزارة في إطار الدستور الحالي".

وتابع: "الوضع الحالي في مصر لا يحتمل استغلال الأطراف الخارجية في ضرب الأمن القومي المصري. وإذا كان أحدهم لن يستطيع الحضور في الموعد يمكنه محادثتي وأنا مستعد لمقابلته بمفرده في توقيت يناسبه حيث يهمني فهمهم للحقيقة قبل تحدثهم".