الخدمات الأرضية: نتائج إيجابية لتفعيل نظام inform الألماني لإدارة موارد الشركة

كتب - محمد عبيد:

أعلن المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن تفعيل العمل بنظام إدارة الموارد لشركة Inform العالمية المتخصصة في أنظمة ميكنة المطارات والمطبق في معظم المطارات الكبرى على مستوي العالم، ساهم في تحقيق تأثيرا إيجابيا علي نشاط الشركة ومعدلات الإيرادات منذ بدء العمل به عام ٢٠١٨ وحتى الآن .

وقال محمدين، إن البرنامج الألماني يستهدف التخطيط الدقيق لموارد الشركة من أفراد ومعدات، لمواجهة ذروة التشغيل، وإصدار تقارير بمعدلات الأداء لسهولة اتخاذ قرارات وأوامر التشغيل، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة والتى جارى تطبيقها للتحكم الكامل فى توزيع المهام ومراقبة جميع أنشطة التشغيل داخل المهبط .

وأشار محمدين إلى أن هذا النظام ينال ثقة شركات الطيران التي تتعامل معها الشركة، بسبب جودة الخدمة الأرضية المقدمة لهم، ويكون مطلبا أساسيا لأي عميل جديد يطلب مستوي قياسي من جودة الخدمة ليضاف إلى شركات الطيران التي تقدم مصر للطيران للخدمات الأرضية خدماتها المختلفة في أكثر من ١٤ مطار دولي داخل مصر، حيث وصل عدد شركات الطيران الأجنبية التي تقدم الخدمة الأرضية لها إلى ١٣٥ شركة طيران قبل جائحة كورونا .

وقال إن هناك توجيهات من وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران باتباع كافة النظم الحديثة في تشغيل وإدارة الموارد المختلفة للشركات التابعة لها، وخاصة في ظل الخطة الموضوعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي تستهدف ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات .