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السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات الثنائية

04:17 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وبحسب بيان، أعرب الرئيس خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمناً التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومؤكداً التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة ارجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معرباً عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلاً عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤلين من البلدين وترفيع مستوي آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.

السيسي الرئيس السيسي رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية مون جيه إن

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