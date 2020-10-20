وزير الطيران: رفع درجة الاستعدادت بالمطارات لمواجهة موجة الطقس السيئة

كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ناقش الاستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية في ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام القادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

استعرض الوزير الخطط والإستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاه والأساليب التدريبية التي تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.

وشدد وزير الطيران على ضروة رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران ومتابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد منار أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتي تعد بمثابة الإنذار المبكر لإتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.

حضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والشركات التابعة لها، ورئيس سلطة الطيران المدني ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، ومساعدي وزير الطيران.