الهضيبي: لجنة إعداد لائحة "الشيوخ" تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل

قال المستشار ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن تبدأ لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

وأوضح الهضيبي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، أنه بعد تفويض المجلس للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في تشكيل اللجنة الخاصة المسؤولة عن إعداد اللائحة خلال مدة ٣٠ يومًا، يكون من المتوقع أن يتم إعلان تشكيل اللجنة الأسبوع الحالي، لتبدأ عملها الأسبوع المقبل وتنتهي من مهمتها خلال فترة الـ٣٠ يومًا المحددة لها.

وأضاف النائب أنه من المتوقع ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ١١ عضوًا؛ بمَن فيهم رئيس المجلس.

وتابع الهضيبي: عقب انتهاء اللجنة من عملها ستقدم مشروع قانون اللائحة للعرض على المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره، والذي بدوره يرسله إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميًّا ومن ثم تفعيله.

كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل.

وأكد عبد الوهاب أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهرًا واحدًا، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.